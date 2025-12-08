В Харьковской ВГА заявили, что Киев не дает ВСУ отступить из-под Купянска

При этом, украинские солдаты уже понимают, что не удержат позиции и стараются устранить мирных граждан, сообщил глава администрации Виталий Ганчев

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Киевский режим запрещает Вооруженным силам Украины (ВСУ) выйти из-под Купянска Харьковской области, бойцы уничтожаются при попытке сдаться ВС РФ. При этом, украинские солдаты уже понимают, что не удержат позиции и стараются устранить мирных граждан, как свидетелей военных преступлений. Об этом сообщил глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев изданию "Репортеры".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Сейчас они (ВСУ) понимают, что эти позиции (в Купянском районе) не удержат и рано или поздно им придется отходить, что киевский режим не позволяет делать. Все видим, что происходит - они уничтожают собственных бойцов, которые пытаются сдаться в плен или покинуть позиции", - сказал Ганчев.

Он отметил, что для мирных жителей ситуация в Купянске и районе складывается сложно, ВСУ стараются устранить оставшихся в домах жителей, чтобы об их действиях не свидетельствовали на трибуналах в будущем. "Купянск находится под нашим контролем. На тех высотах, где находится противник - остается его артиллерия. Когда город под нашим контролем - они наносят удар в том числе по гражданским объектам. Наши парни стараются их перемалывать <…>. Если есть возможность, то наши люди помогают им (мирным жителям) выйти", - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что российская армия приступила к ликвидации группировки из 15 батальонов ВСУ, заблокированных под Купянском на левом берегу Оскола. Он отметил, что Купянск - как правобережная, так и левобережная его часть - полностью находится в руках ВС РФ уже несколько недель, а полное освобождение соседнего населенного пункта Купянск-Узловой можно ожидать через несколько дней.