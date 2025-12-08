Над регионами России сбили 11 украинских БПЛА за шесть часов

Беспилотники уничтожили с 17:00 до 23:00 мск

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

"8 декабря текущего года в период с 17:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

Пять БПЛА сбили над территорией Ростовской области, по два - над Брянской, Белгородской и Волгоградской областями.