Гранатометчик Тургунбаев уничтожил огневую точку пулеметного расчета ВСУ

Благодаря действиям гвардии рядового штурмовые подразделения успешно выбили противника с занимаемых позиций с минимальными потерями

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Гранатометчик гвардии рядовой Уланбек Тургунбаев выполнил боевую задачу по уничтожению огневой точки пулеметного расчета ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе штурма позиций противника стрелок - помощник гранатометчика гвардии рядовой Тургунбаев получил боевую задачу уничтожить огневую точку пулеметного расчета украинских боевиков. Уланбек повел свой расчет кратчайшим путем к выгодной огневой позиции. Его расчет, избежав атак дронов и огня противника, незамеченным вышел на огневую позицию. Точным выстрелом пулеметный расчет противника был уничтожен", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что благодаря мужественным и решительным действиям гвардии рядового Тургунбаева штурмовые подразделения смогли продолжить выполнение боевой задачи и успешно выбили противника с занимаемых позиций с минимальными потерями.

В Минобороны РФ также рассказали о старшем наводчике самоходно-артиллерийской батареи гвардии сержанте Василии Свалове, который в одиночку уничтожил ударный беспилотник ВСУ. В ходе несения боевого дежурства он обнаружил FPV-дрон противника, заходящий в атаку на самоходное орудие 2С23 "Нона-СВК". Наводчик вышел на открытую местность, чтобы привлечь внимание дрона на себя. На расстоянии менее пятидесяти метров гвардеец Свалов произвел несколько прицельных выстрелов из штатного стрелкового оружия, в результате чего дрон был уничтожен в воздухе.