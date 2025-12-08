Эксперт Киселев: ВСУ сконцентрировали в Константиновке до 7 тыс. солдат

Военный эксперт отметил, что украинские силы несут потери у населенного пункта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 7 тыс. солдат Вооруженных сил Украины дислоцированы в Константиновке Донецкой Народной Республики, где Киев несет большие потери. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"В Константиновке находится порядка 6-7 тыс. человек личного состава. Но имейте в виду, это весь личный состав вместе со штурмами. Штурмовых подразделений там будет находиться порядка тысячи, может даже меньше. Все остальное - это обеспечение, это огромное количество раненых, которых они сегодня вывозят", - сказал он.

Киселев уточнил, что сейчас на продвижение армии РФ в Константиновке существенно влияет авиация. Удары по противнику фугасными и корректируемыми авиационными бомбами позволяют российским бойцам расширять зону контроля.