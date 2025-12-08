Эксперт Киселев: ВС РФ постепенно занимают правобережье Днепра

Военный эксперт добавил, что российские бойцы "полностью добивают противника" в Купянске

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие постепенно занимают правый берег Днепра в Херсонской области, несмотря на противодействие Вооруженных сил Украины при помощи БПЛА. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Наши подразделения занимают понемногу правый берег [Днепра] и, тем самым, выбивают противника. Недавно наши бойцы обнаружили целую сеть систем [противника], которая была хорошо сгенерирована и хорошо спрятана - это РЭБы, это беспилотники, операторы, это минометные расчеты. Вот одну из таких сетей они уничтожили. Это очень сложная работа была, с учетом противодействия со стороны противника очень большим количеством беспилотных летательных аппаратов", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что на харьковском участке - в Купянске - российские бойцы "полностью добивают противника".