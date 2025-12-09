ТАСС: взятием Новоданиловки ВС РФ берут под огневой контроль подступы к Орехову

В российских силовых структурах подчеркнули важную стратегическую роль освобождения населенного пункта

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождение Новоданиловки Запорожской области позволяет российской армии взять под огневой контроль подступы и вплотную приблизиться к городу Орехов Запорожской области, заявили ТАСС в российских силовых структурах.

8 декабря Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Новоданиловка Запорожской области.

"Значение Новоданиловки определяется ее уникальной географией. Фактически являясь южным пригородом Орехова, село отделяет от городских окраин лишь короткое расстояние. Его взятие позволяет взять под плотный огневой контроль подступы к городу, создать плацдарм для дальнейших действий и вплотную приблизить линию фронта к критически важному для противника объекту", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что успех в Новоданиловке был достигнут благодаря отработанной тактике - сначала разведка выявляет слабые места в обороне, затем в дело вступает артиллерия и высокоточное оружие, после чего позиции занимает пехота.

Представитель силовых структур подчеркнул важную стратегическую роль освобождения Новоданиловки. "Украинское командование теперь вынуждено считаться с новой угрозой с южного направления и, вероятно, экстренно перестраивать систему обороны Орехова. Вероятным сценарием выглядит закрепление российских войск на достигнутых рубежах и подготовка к следующему этапу наступления", - сказал он, уточнив, что штурм непосредственно Орехова может быть предпринят после развития успеха на других направлениях с последующим взятием города в клещи.

"Взятие Новоданиловки - это важный, но промежуточный этап в борьбе за ключевой опорный пункт. Дальше успех должен быть закреплен и развит, а это потребует времени, ресурсов и постоянной адаптации к действиям противника, тогда последствия, как для нас, так и для ВСУ, станут куда более заметны на картах любого масштаба", - добавил собеседник агентства.