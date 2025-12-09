Подполье заявило о планах наемников из Франции помочь ВСУ в Херсоне с разведкой

По словам собеседника агентства, в город хотят завезти группу приблизительно из 20 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Порядка 20 наемников из Франции хотят заехать в Херсон для помощи ВСУ в разведке. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"Есть информация, что французы хотят заехать в Херсон с целью помощи ВСУ в разведке. По составу неизвестно, но группа вроде как небольшая - человек 20", - отметил собеседник агентства.

Он рассказал также о случае, который произошел с одним из канадских наемников. Так, он купил в Николаеве дом за доллары, но соседи рассказали координаты его нового жилья. "Туда случайно прилетело, канадец - "трехсотый" (ранен - прим. ТАСС), на прошлой неделе домой поехал. В СМИ, естественно, не освещали", - поделился собеседник ТАСС.