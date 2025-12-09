Десантники "Днепра" получили госнаграды за подвиги в Курской области

Военнослужащие получили ордена Александра Невского с изображением мечей, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, ордена Мужества, медаль Луки Крымского и медали "За Отвагу"

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождавшие Курскую область от ВСУ бойцы 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" награждены государственными наградами в тыловом районе зоны СВО, передает корреспондент ТАСС.

12 военнослужащих получили ордена Александра Невского с изображением мечей, ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, ордена Мужества, медаль Луки Крымского и медали "За Отвагу".

"Эти высокие награды военнослужащие заслужили в ходе ожесточенных боев, проявляя мужество и героизм на территории Курской области, при освобождении населенного пункта Суджа. Бойцы с честью и достоинством выполняли свой воинский долг, проявляя воинскую смекалку, нанося максимальный урон противнику. <...> Низкий поклон вашим родителям за то, что они воспитали таких героев. Спасибо вам за солдатский труд", - сказал в ходе церемонии награждения командир бригады с позывным Баркас.

Заместитель командира по военно-политической работе с позывным Блокнот уточнил ТАСС, что бойцы бригады освободили от ВСУ 11 населенных пунктов Курской области.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.