Штурмовик Коваленко спас раненых товарищей, отвлекая на себя атакующий дрон

Боец штурмового батальона "Сармат" также спас эвакуировавшее военных подразделение

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Боец штурмового батальона "Сармат" Александр Коваленко спас группу раненых сослуживцев, вызывая атакующий вражеский дрон на себя. Об этом в День героев Отечества рассказали в Минобороны РФ.

Герой России Александр Коваленко прошел путь от стрелка до заместителя командира роты штурмового батальона "Сармат" 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 2-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр". Выполняя боевую задачу, спас большую группу своих раненых сослуживцев и подразделение, которое их эвакуировало.

"На них агрессировался FPV-дрон-камикадзе. Я это увидел, вызвал его на себя, отвлек и застрелил его. Это как во сне все происходит, на подсознательном уровне, благодаря хорошим инструкторам, командирам, их опыту", - рассказал Коваленко на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Штурмовик батальона "Сармат" вспоминает этапы своего боевого пути: "Первой задачей была Новогродовка, затем Селидово, покровское направление, Котлино, Желтое... С каждой задачей что-то новое происходит, и каждая - непохожа одна на другую. Разные локации, что-то новое изобретается, придумывается и это здесь же все и отрабатывается", - отмечает он.

Герой России Коваленко признается, что еще не до конца осознал всю значимость высокой награды, но дополнительную ответственность уже почувствовал. "Мои родственники даже осознали больше, чем я. Горжусь, конечно, горжусь, и дети мои будут мною гордиться. Это воодушевляет многих солдат. В бою, когда я шел в авангарде, многие шли за мной", - сказал Коваленко.