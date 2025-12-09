ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" 11 пунктов управления дронами
Редакция сайта ТАСС
02:05
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" 11 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В течение суток противник потерял <…> 11 пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены два квадроцикла, склад материальных средств и две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Миськов.