ВСУ потеряли от действий группировки "Восток" 11 пунктов управления дронами

Бойцы ВС РФ также поразили две станции спутниковой связи Starlink

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности группировки войск "Восток" 11 пунктов управления беспилотной авиацией и 2 станции спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

"В течение суток противник потерял <…> 11 пунктов управления беспилотной авиацией. Операторами ударных беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены два квадроцикла, склад материальных средств и две станции спутниковой связи Starlink", - сказал Миськов.