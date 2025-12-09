Командир Якушко: применение дронов на оптоволокне упрощает штурм многоэтажек

Военный отметил, что при освобождении Ровного штурмовики помогали операторам БПЛА, указывая им места скопления живой силы ВСУ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Применение БПЛА с оптоволоконным управлением упрощает штурм таких объектов, как многоэтажные дома. Об этом на видео, предоставленном Минобороны РФ, сказал командир подразделения войск беспилотных систем Семен Якушко.

"В последние месяцы кардинально поменялась работа, то есть стало больше дронов на оптоволокне. Это качественно улучшило нашу работу, потому что есть такие сложные места, как многоэтажки, где противник заседает, это настоящий укрепрайон. С дроном на оптоволокне стало все намного проще", - сказал военнослужащий.

Он отметил, что при освобождении Ровного штурмовики помогали операторам БПЛА, указывая им места скопления живой силы ВСУ. "Штурмовики уже нам тоже давали обратную связь, чуть вправо, чуть влево, на радиосвязи мы все это слышим. Они слышат противника, то есть очень удобно было корректировать свою работу, работу операторов", - рассказал Якушко.

В оборонном ведомстве сообщили, что военнослужащие штурмовых отрядов в ходе освобождения населенного пункта вступили с ВСУ во множественные уличные бои. Большая часть личного состава противника отступала в Ровное из Красноармейска (украинское название - Покровск). В ходе штурма одного из двухэтажных домов российские штурмовики обратили ВСУ в бегство. В попытке добраться до другого дома и укрыться там украинские военные попали в засаду и были уничтожены.

Проведя зачистку строений, подвальных помещений и прилегающих к населенному пункту территорий от остатков формирований ВСУ, военнослужащие ВС РФ развернули российский триколор. В Минобороны РФ сообщили об освобождении Ровного 7 декабря.