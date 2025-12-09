Командир Вазеров: "Град" уничтожил Leopard ВСУ

Военный подчеркнул, что расчеты РСЗО поддерживают продвижение российских штурмовиков

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские бойцы при помощи РСЗО "Град" поразили танк Leopard Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал Никита Вазеров, командир взвода 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Танк Leopard, выкуривали с ЗОПки (закрытой огневой позиции - прим. ТАСС). Работали по пять РСов (реактивных снарядов - прим. ТАСС) методичным огнем, выкуривали его оттуда", - сказал Вазеров на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Он добавил, что сейчас расчеты РСЗО поддерживают продвижение российских штурмовиков, уничтожают в основном скопления украинской пехоты и легкобронированную технику.