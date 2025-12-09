"Град" помог продвинуться штурмовикам на красноармейском направлении

Расчет реактивной системы залпового огня группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт противника

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град" 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр" на красноармейском направлении уничтожил опорный пункт ВСУ, чем помог штурмовикам продвинуться вперед. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Получив разведданные, артиллеристы оперативно выдвинулись из укрытия, развернули боевую машину и произвели залп 122-мм осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 16 км по вражеским целям, находящимся в лесополосе", - сказали в военном ведомстве.

В министерстве уточнили, что работа расчета РСЗО обеспечила продвижение штурмовых групп на направлении.

В МО РФ также рассказали о работе действующих в составе 51-й армии расчетов войск беспилотных систем по уничтожению дронов ВСУ в воздухе. "На кадрах объективного контроля, полученных в режиме реального времени, расчеты войск беспилотных систем группировки ювелирными ударами FPV-дронов сбивают вражеские коптеры, не допуская их к позициям российских подразделений", - отметили в Минобороны, предоставив соответствующие кадры.