Командир Хитрый: бойцы ВС РФ благодаря смекалке захватили шесть блиндажей ВСУ

Десантники группировки "Днепр" также взяли в плен солдат противника

Редакция сайта ТАСС

© Даниил Михайлов/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки войск "Днепр" проявили боевую смекалку и захватили шесть украинских блиндажей, взяв в плен боевиков ВСУ. Об этом ТАСС рассказал начальник штаба батальона бригады с позывным Хитрый.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Начался дождь, мы начали выполнять задачу. Успели захватить двух человек в плен, они были при радиостанции. Начали лавировать и думать, как дальше захватить позиции [противника] с наименьшими потерями. Я предложил: ну, давайте проявим смекалку. Военнослужащий ВСУ продолжал разговаривать при мне по радиостанции, докладывать, что у него все в порядке. Соответственно, попросили его сказать, что они сейчас сходят за водой к следующей позиции. Радиостанцию забрали и этого военнослужащего отправили вперед, а наши солдаты пошли следом и взяли еще двоих в плен. По такой системе захватили пять-шесть блиндажей", - рассказал он.

Офицер добавил, что этот случай произошел на бахмутском направлении. Благодаря боевой смекалке российским военнослужащим удалось захватить стратегически важный опорный пункт противника.

"Живых и здоровых пленных мы увели с линии боевого соприкосновения", - добавил Хитрый.