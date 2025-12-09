Марочко: ВСУ попытались замедлить ВС РФ у Красного Лимана

Военный эксперт сообщил, что противник потонес поражение и потерял часть позиций

Редакция сайта ТАСС

© Spencer Platt/ Getty Images

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Подразделения ВСУ, нанеся серию ударов по силам РФ у Красного Лимана (украинское название - Лиман) в Донецкой Народной Республике, попытались замедлить продвижение российских военных на этом участке фронта, однако понесли поражение и потеряли часть своих позиций. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"После переброски своих резервов под Красный Лиман в ДНР украинское командование начало операцию по стабилизации обстановки в данном районе. С этой целью вооруженные формирования Украины провели два сосредоточенных удара по направлению населенных пунктов Заречное и Диброва. <…> Украинским командованием был сделан ряд тактических ошибок, которые не только не позволили реализовать замысел, но и привели к утрате части позиции в районе городского кладбища", - сказал он.

Эксперт предположил, что ударами по флангам армии РФ противник, вероятнее всего, пытался ослабить давление российских сил и замедлить их продвижение на восточных окраинах Красного Лимана.