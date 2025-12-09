ТАСС: у ВСУ практически не осталось наемников на запорожском направлении

Как уточнили в силовых структурах, большая часть ушла после ухудшения общей обстановки

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Большинство иностранных наемников ВСУ покинули территорию Запорожской области ввиду ухудшения обстановки на поле боя, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"На запорожском направлении сейчас наемников особенно нет. Остались только латиноамериканцы и небольшие группы поляков. Остальные ушли после ухудшения общей обстановки. Но есть белорусский "полк им. Кастуся Калиновского", а также спецподразделение "Кракен" (признано террористическим, запрещено в РФ). Вроде как есть небезызвестный 24-й батальон "Айдар" (признан террористическим, запрещен в РФ). Они в первую очередь брошены на так называемую "стабилизацию обстановки", но если вторых берегут, то первые брошены в самое пекло", - рассказал собеседник агентства.

Ранее представитель подпольной организации "Русский Херсон" также подтвердил ТАСС, что наибольшее количество наемников в рядах ВСУ в Херсонской и Запорожской областях являются выходцами из стран Латинской Америки.

При этом источник подчеркнул, что на данных направлениях также присутствуют более подготовленные наемники из США, Великобритании и Польши, но они в большинстве случаев занимают должности консультантов в штабах и не находятся на передовой.