ТАСС: в Харьковской области ВСУ создают сводные отряды из-за нехватки солдат

Единое подразделение сформировали из 57-й и 58-й отдельной мотопехотной бригад, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ в Харьковской области формирует сводные подразделения из понесших потери бригад из-за недостатка личного состава. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении командование ВСУ ввиду недостатка личного состава начало формировать из понесших потери бригад - 57-й и 58-й отдельной мотопехотной - единые сводные подразделения для удобства управления", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали ТАСС в силовых структурах, в Харьковской области для ВСУ складывается плачевная ситуация. Украинские военные из 57-й бригады пытаются спастись, переодевшись в гражданскую одежду.

Ранее ТАСС со ссылкой на силовые структуры сообщал, что командование ВСУ сняло с должности командира 57-й бригады Евгения Солодаева - друга экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) - за провальное руководство войсками в Харьковской области.