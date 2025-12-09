В Сумской области уничтожили 6 боевых групп ВСУ при скрытной попытке штурма

Вражеские боевые группы ликвидировали комплексным огневым поражением, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Шесть боевых групп ВСУ уничтожили в Сумской области при попытке скрытно зайти на позиции. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На сумском направлении в ночное время суток противник предпринял попытки скрытно завести штурмовые группы на позиции в районах Андреевки, Кондратовки и Садков. Комплексным огневым поражением уничтожено шесть вражеских боевых групп", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, ВСУ предприняли одну попытку контратаки в районе Мирополья силами 21-й отдельной механизированной бригады при поддержке западной бронетехники, успеха не имели, с потерями отошли на исходные позиции, сожжена БМП CV-90, добавил он.