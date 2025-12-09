Марочко: ВС РФ взяли под контроль 3 км админграницы ЛНР

Военный эксперт уточнил, что сейчас российские бойцы ведут бои за десятикилометровый участок административной границы республики

ЛУГАНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, продвинувшись у Керамзиновки и Нововодяного, взяли под контроль трехкилометровый участок административной границы Луганской Народной Республики, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"В результате успешных освободительных действий наши военнослужащие продвинулись юго-западнее населенного пункта Керамзиновка и северо-западнее Нововодяного в ЛНР. Это позволило выйти на административную границу ЛНР и взять под контроль ее трехкилометровый участок", - сказал он.

Марочко уточнил, что сейчас российские бойцы ведут бои за десятикилометровый участок админграницы республики в районе Петровского (украинское название - Грековка).

2 октября президент РФ Владимир Путин сообщал, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, а в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По словам президента, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъектов.