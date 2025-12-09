ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на правом берегу Херсонской области

Операторы дронов группировки "Днепр" уничтожили американскую БМП с живой силой противника

ГЕНИЧЕСК, 9 декабря. /ТАСС/. Российские операторы дронов уничтожили американскую БМП на правом берегу Херсонской области, которая везла военных ВСУ на ротацию. Об этом сообщил ТАСС командир роты БПС 18 общевойсковой армии группировки войск "Днепр" с позывным Пегас.

"Операторы Мавика заметили движение по дороге. При детальной доразведке стало понятно, что едет БМП американского производства, которая впоследствии была уничтожена FPV-дронами. Противник хотел провести ротацию, возможно, провоз продовольствия на свои огневые позиции. Ротация была сорвана, экипаж и личный состав уничтожен", - сказал он.

Пегас отметил, что ВСУ базировались в подвале элеватора. "Там очень большие инженерные сооружения, и там они сидят. Они всегда используют гражданские объекты в своих целях", - добавил он.