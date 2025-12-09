Герасимов назвал задачей "Центра" ликвидацию сил ВСУ у Димитрова

Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что этим группировка занимается после освобождения Красноармейска

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. После освобождения Красноармейска главной задачей группировки "Центр" является ликвидация формирований ВСУ, окруженных у Димитрова. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой.

"В ходе работы на передовом пункте управления общевойскового объединения генерал армии Валерий Герасимов отметил, что после освобождения города Красноармейска соединениями и воинскими частями 2-й армии, главной задачей группировки войск "Центр" является ликвидация формирований ВСУ, окруженных в районе Димитрова. Начальник Генерального штаба заслушал доклады командующих 2-й и 51-й армиями, командиров соединений и других должностных лиц о ходе выполнения боевых задач", - сообщили в Минобороны РФ.