Отличившимся при освобождении Красноармейска военным ВС РФ вручили госнаграды
Редакция сайта ТАСС
05:35
обновлено 05:47
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Герасимов рассказал об освобождении Красноармейска и боях за Димитров
В ходе поездки Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска, "а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач", сообщили в ведомстве.