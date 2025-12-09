Отличившимся при освобождении Красноармейска военным ВС РФ вручили госнаграды

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные в ходе выполнения боевых задач

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.

В ходе поездки Герасимов вручил государственные награды военнослужащим, наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска, "а также поблагодарил их за доблесть и мужество, проявленные при выполнении боевых задач", сообщили в ведомстве.