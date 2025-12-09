Герасимов проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск "Центр"
Редакция сайта ТАСС
05:31
МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр". Об этом сообщили в Минобороны России.
Читайте также
Герасимов рассказал об освобождении Красноармейска и боях за Димитров
"Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями общевойсковой армии группировки войск "Центр", действующими на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.