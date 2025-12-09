Герасимов: ВС РФ проверяют жилые кварталы Красноармейска

В безопасные места эвакуировали более 200 человек

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российские войска осуществляют проверку жилых кварталов Красноармейска, эвакуированы в безопасные районы более 200 человек. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой "Центр".

"В самом Красноармейске проводится проверка жилых кварталов, оказывается помощь местному населению, эвакуировано в безопасные районы более 200 человек", - говорится в сообщении Минобороны РФ.