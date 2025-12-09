Герасимов назвал взятие Красноармейска важнейшим этапом освобождения Донбасса

В ходе освобождения города соединения и воинские части выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными, отметил начальник Генштаба

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Освобождение Красноармейска в ДНР стало важнейшим этапом в освобождении всей территории Донбасса. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в ходе проверки выполнения боевых задач группировкой "Центр".

"В ходе освобождения города соединения и воинские части проявили инициативу, действовали грамотно, выбирали такие способы действия, которые неизвестны противнику и оказались для него неожиданными. А личный состав действовал мужественно и отважно", - сказал он, отметив мужество и отвагу личного состава. Герасимов пожелал военным дальнейших успехов в бою.