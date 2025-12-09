ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Герасимов рассказал об освобождении Красноармейска и боях за Димитров

05:55

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ - первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов

© Дмитрий Харичков/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Центр", которая действует на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

ТАСС собрал его основные заявления.

  • Освобождение Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении Донбасса.
  • В городе идет проверка жилых кварталов. В безопасные районы эвакуировали более 200 человек.
  • Российские военнослужащие действовали грамотно, выбирая неожиданные и неизвестные противнику способы ведения боя.
  • ВС РФ освободили прилегающие к городу с востока населенные пункты. Это Ровное, Рог и Гнатовка.
  • После освобождения Красноармейска главной задачей группировки остается ликвидация сил противника, окруженных у Димитрова.
  • ВС РФ освободили южную часть Димитрова, что составляет около трети от общего числа зданий в городе.
  • Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях СВО.
  • Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска военным и поблагодарил их за доблесть и мужество.
 
