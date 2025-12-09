Герасимов рассказал об освобождении Красноармейска и боях за Димитров
Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Центр", которая действует на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
- Освобождение Красноармейска стало важнейшим этапом в освобождении Донбасса.
- В городе идет проверка жилых кварталов. В безопасные районы эвакуировали более 200 человек.
- Российские военнослужащие действовали грамотно, выбирая неожиданные и неизвестные противнику способы ведения боя.
- ВС РФ освободили прилегающие к городу с востока населенные пункты. Это Ровное, Рог и Гнатовка.
- После освобождения Красноармейска главной задачей группировки остается ликвидация сил противника, окруженных у Димитрова.
- ВС РФ освободили южную часть Димитрова, что составляет около трети от общего числа зданий в городе.
- Войска объединенной группировки продолжают наступление практически на всех направлениях СВО.
- Герасимов вручил госнаграды наиболее отличившимся при освобождении Красноармейска военным и поблагодарил их за доблесть и мужество.