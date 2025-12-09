Статья

Герасимов рассказал об освобождении Красноармейска и боях за Димитров

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Центр", которая действует на днепропетровском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

ТАСС собрал его основные заявления.