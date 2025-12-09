Пленный из ВСУ: украинские военные питались просроченными сухпайками в Димитрове

Иван Дзюба добавил, что у ВСУ проблемы с эвакуацией тел своих погибших

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Командование ВСУ с дронов пыталось скидывать военнослужащим в Димитрове в ДНР просроченные сухпайки. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ Иван Дзюба, взятый в плен бойцами группировки войск "Центр".

"Мы раз в неделю ели. Ни воды, ни кушать, ни фига не было. Дождевую воду грязную пили. "Баба-яга" (тяжелый дрон - прим. ТАСС) скидывала нам пайки. Были американские, канадские были. Но чаще были наши, украинские, просроченные", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны России.

Дзюба сообщил, что командование отправило его в Димитров с группой из шести человек. "Там первые два [человека] вышли в первое число на свою позицию, а мы вчетвером пошли, ну, другого числа, получается. Одни пошли в одну сторону, а мы в другое направление. Ну, приблизительно 2,5-3 км от города. <…> Потом, когда нас побомбило в подвале, пришли пацаны (российские военнослужащие - прим. ТАСС), и мы сдались", - сказал он.

Украинский военный добавил, что у ВСУ проблемы с эвакуацией тел своих погибших. "Трупов наших хлопцев, которые лежат по два-три месяца, много. Их никто не забирает, не вывозит. Есть и 300-е (раненые - прим. ТАСС), которых тоже не забирают, и они в итоге становятся 200-ми (погибшими - прим. ТАСС)", - отметил Дзюба.