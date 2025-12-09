Эксперт Киселев: ВСУ организуют курсы по украинскому для русскоязычных

Будет идти серьезная фильтрация по поводу русскоязычных украинцев, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Двухнедельные курсы по изучению украинского языка организуют в ВСУ для мобилизованных русскоязычных граждан Украины. Об этом сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

"За последнее время в ВСУ были серьезные проблемы, и там поставили на вид [вопрос] о том, что будет идти серьезная фильтрация по поводу русскоязычных украинцев. В срочном порядке. Двухнедельные курсы будут проводиться именно по украинскому языку. <…> Такое указание уже прошло по украинским войскам", - сообщил он в эфире Первого канала.

Киселев напомнил, что на красноармейском и купянском направлениях ВСУ нанесли удар по своим же подразделениям, военнослужащие которых разговаривали на русском языке и где все команды отдавались также на русском.