Боец Шум рассказал, как его группа уничтожила пулеметчика ВСУ в Остаповском

Противника ликвидировали по тактике, которой обучались российские военнослужащие

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Группа российских штурмовиков на подступах к Остаповскому в Днепропетровской области уничтожила украинского пулеметчика, после чего зачистила дома в населенном пункте. Об этом рассказал штурмовик одного из подразделений 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" с позывным Шум.

"На подходе [к селу] обнаружили пулеметную точку. Предложили ему (солдату ВСУ - прим. ТАСС) сдаться - отказался. Тогда, как учили, обошли дом, закидали гранатами, зачистили. Закрепились, дождались подкрепления. Дальше также шли малыми группами постепенно дом за домом", - рассказал Шум на видео, предоставленном в Минобороны РФ.

При освобождении села штурмовики действовали группами по два-три человека. Основные сложности, по словам военнослужащего, представляли поставленные ВСУ минные заграждения, а также атаки дронов типа "Баба-яга".

Об освобождении Остаповского в Минобороны РФ сообщили 9 декабря.