Командир Став: для захода в Остаповское бойцы РФ использовали военную хитрость

Штурмовики вошли с тыльной стороны, откуда ВСУ их не ждали, рассказал военнослужащий

ДОНЕЦК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские войска для захода в населенный пункт Остаповское Днепропетровской области применили военную хитрость. Как рассказал ТАСС командир штурмового отделения 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки "Восток" с позывным Став, штурмовики вошли с тыльной стороны, откуда ВСУ их не ждали.

"Противник не ожидал, что мы будем заходить именно с той стороны. Они нас с другой стороны ждали. А мы зашли, и подловили их", - сказал командир.

Он добавил, что сначала ВСУ пытались отстреливаться, после чего бросили оружие и стали бежать с позиций.

9 декабря в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Остаповское в Днепропетровской области.