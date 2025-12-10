Марочко: Лиман и Вильчу Харьковской области почти полностью контролируют силы РФ

В последнее время бойцы российской армии значительно ускорили темпы продвижения южнее Волчанска

ЛУГАНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Военные РФ, нарастив темпы продвижения у Волчанска, практически полностью взяли под контроль населенные пункты Лиман и Вильча Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, за последнее время бойцы РФ значительно нарастили темпы продвижения южнее Волчанска.

"В лесном массиве западнее населенного пункта Лиман продвижение наших войск за сутки составляет около 250 м. При этом сам Лиман уже практически полностью перешел под контроль российских войск, также освобождена большая часть населенного пункта Вильча", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что в целом, после закрепления на юго-восточных окраинах Волчанска российские силы начали "активно работать" по опорным пунктам ВСУ, тем самым вытесняя их и подготавливая плацдарм для дальнейшего продвижения.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.