Подполье: в Запорожье дезертиры из ВСУ украли гуманитарную помощь
Редакция сайта ТАСС
03:03
МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, которая была выделена населению подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"В Запорожье перед судом предстанет преступная группировка из дезертиров ВСУ, похитившая гуманитарную помощь для гражданского населения на 8 млн гривен. Используя поддельные документы, они представлялись военными, получали грузы от фондов и властей, а затем продавали их чаще всего на торговых площадках или напрямую в подразделения", - рассказал собеседник агентства.
Ранее ТАСС со ссылкой на подполье сообщал, что ВСУ изъяли машины скорой помощи в поселке на правобережье Херсонщины.