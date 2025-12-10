Подполье: в Запорожье дезертиры из ВСУ украли гуманитарную помощь

Ущерб составил 8 млн гривен, сообщили в пророссийской организации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Группа дезертиров из ВСУ украла гуманитарную помощь на 8 млн гривен, которая была выделена населению подконтрольного Киеву Запорожья. Об этом ТАСС сообщили в пророссийском подполье.

"В Запорожье перед судом предстанет преступная группировка из дезертиров ВСУ, похитившая гуманитарную помощь для гражданского населения на 8 млн гривен. Используя поддельные документы, они представлялись военными, получали грузы от фондов и властей, а затем продавали их чаще всего на торговых площадках или напрямую в подразделения", - рассказал собеседник агентства.

Ранее ТАСС со ссылкой на подполье сообщал, что ВСУ изъяли машины скорой помощи в поселке на правобережье Херсонщины.