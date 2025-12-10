ТАСС: в Харьковской области нашли тела солдат ВСУ без бронежилетов и шлемов

Украинское командование отправляет военнослужащих в бой без обмундирования в районе населенного пункта Вильчи, сообщили в российских силовых структурах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Командование 225-го отдельного штурмового полка (ошп) отправляет в бой военных у Вильчи Харьковской области без касок и бронежилетов. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в боях в районе Вильчи командование 225-го ошп отправляет своих военнослужащих на передовую без средств индивидуальной защиты. Большинство убитых боевиков 225-го полка оказались без шлемов и бронежилетов", - сказал собеседник агентства.