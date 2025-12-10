ОАК передала Минобороны новую партию Су-34

Истребители-бомбардировщики прошли необходимые наземные и летные заводские испытания

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) передала Минобороны РФ новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщили в Ростехе.

"Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха изготовила и передала Минобороны России новую партию истребителей-бомбардировщиков Су-34. Машины прошли комплекс необходимых наземных и летных заводских испытаний и переданы заказчику", - говорится в сообщении.

Как отметили в Ростехе, благодаря универсальности и значительному арсеналу средств поражения Су-34 может решать широкий спектр задач, что делает его одним из самых востребованных самолетов в ВКС. "На основе опыта СВО самолет получил усовершенствования, которые позволяют бить еще точнее и мощнее за сотни километров от аэродрома базирования. По соотношению летно-технических и боевых характеристик - это один из самых лучших самолетов в мире", - отметили в госкорпорации.

Летчик Су-34 Воздушно-космических сил России сообщил о приемке самолетов Су-34 экипажами ВКС. "Преимущества самолета Су-34 заключаются в том, что он может выполнять боевые задачи в простых, сложных и минимальных погодных условиях как по наземным, надводным целям, применять управляемые авиационные средства поражения различного класса воздух-РЛС, воздух-воздух, а также воздух-поверхность", - добавил он.

Кроме того, генеральный директор ОАК Вадим Бадеха сообщил о высоком темпе производства боевой техники. "Мы в плановом порядке завершаем производственную программу 2025 года и уже начали работу по самолетам следующего года. Предприятия ОАК держат высокий темп производства боевой техники, выполняя свои обязательства перед ВКС России. Этот год стал одним из самых результативных по количеству поставок самолетов оперативно-тактической авиации", - заявил он.