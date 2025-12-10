ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО порядка 1 250 военнослужащих

В зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 230 военных

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 250 военнослужащих. Это следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Север" составили до 230 военнослужащих, "Запад" - до 210, "Южная" - более 130, "Центр" - до 420, "Восток" - до 220, "Днепр" - более 40 военнослужащих.

Группировки "Север", "Запад", "Южная"

Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ, трех бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Рыжевка, Алексеевка, Андреевка, Бунякино, Новая Сечь и Кучеровка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух тяжелых механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Избицкое, Старица, Полковая Никитовка, Вильча и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери противника составили 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 2 радиолокационные станции RADA производства Израиля, 4 склада боеприпасов и материальных средств.

Группировка войск "Запад" нанесла поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск-Узловой, Куриловка, Ковшаровка Харьковской области и Красный Лиман ДНР. ВСУ потеряли боевую машину пехоты, 4 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 и бронеавтомобиль BATT UМG производства США, 12 пикапов и 6 складов боеприпасов.

Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Миньковка и Константиновка ДНР. Потери ВСУ составили 3 боевые бронированные машины, в том числе 2 бронетранспортера М113 производства США, 20 автомобилей, 5 складов материальных средств и склад горючего.

Группировки "Центр", "Восток", "Днепр"

Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, трех бригад морской пехоты, двух бригад теробороны и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Вольное, Шевченко, Доброполье, Белицкое, Родинское, Торское, Гришино, Сергеевка ДНР и Новопавловка Днепропетровской области.

Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение формированиям двух механизированных, трех штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Горькое, Терноватое, Косовцево, Варваровка, Доброполье, Новониколаевка и Гуляйполе Запорожской области. Потери ВСУ составили три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубица М777 производства США и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Разумовка Запорожской области, Томарино и Понятовка Херсонской области. Уничтожено 12 автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад материальных средств.