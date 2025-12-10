МО РФ: ВСУ бегут с поля боя в ходе освобождения Димитрова в ДНР

Разрозненные группы украинских военных уничтожаются огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов, отметили в российском оборонном ведомстве

Кадры уничтожения живой силы разрозненных групп формирований ВСУ в населенном пункте Дмитров ДНР. © Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Разрозненные группы ВСУ спасаются бегством с поля боя в ходе освобождения российскими войсками населенного пункта Димитров в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Штурмовые подразделения 5-й гвардейской бригады при поддержке расчетов войск беспилотных систем группировки продолжают выбивать противника из зданий, которые украинские боевики используют в качестве укрытий и безуспешно оборудуют в них огневые точки для удержания позиций. Спасаясь бегством с поля боя и не желая сдаться в плен, разрозненные группы ВСУ уничтожаются огнем артиллерии и расчетами ударных FPV-дронов", - говорится в сообщении.