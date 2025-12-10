Путин поздравил два российских полка с присвоением наименований "гвардейские"

Глава государства также пожелал командованию и личному составу полков крепкого здоровья и успехов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил командование и личный состав 299-го парашютно-десантного полка и 44-го инженерно-саперного полка Вооруженных сил РФ с присвоением почетных наименований "гвардейские". Телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

"Это высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России, - говорится в поздравлениях. - Умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма".

Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут "и впредь хранить верность присяге, с честью служить Родине, надежно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан".

