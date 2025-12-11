Эксперт Степанов: модификация танка Abrams не будет эффективна в современном бою

Платформа танка достаточно громоздкая, дорогостоящая и тяжелая, отметил специалист Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Инженеры General Dynamics Land Systems хотят модернизировать танк M1 Abrams, оборудовав его ударным беспилотником Switchblade, однако это не в полной мере соответствует требованиям современного боя. Об этом ТАСС сказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

"Ударный дрон Switchblade пытаются интегрировать на башню M1 Abrams. Решение, казалось бы, неплохое, позволяющее расширить боевые возможности основного боевого танка США, который, видимо, получит еще не одну модернизацию и все еще поставляется на экспорт в страны, которые находятся в вассальной зависимости от Вашингтона. Вместе с тем слишком уж дорогостоящая, громоздкая и тяжелая платформа получается. И во многом уязвимая в качестве носителя подобных систем, которые, в свою очередь, пока не успели себя зарекомендовать свою эффективность в рамках того же украинского конфликта. И вдобавок мы не видим на представленном Abrams защитных навесных противодронных "мангалов", без которых в условиях современного боя и активного применения FPV-дронов живучесть подобного изделия, становящегося приоритетной целью, уверенно стремится к нулю", - сказал эксперт.

По словам Степанова, интеграция Switchblade с танком Abrams отвечает прежде всего интересам компании-производителя беспилотника, поскольку перед ней стоит задача по реализации заявленных больших объемов своего изделия на рынке. "Производитель Switchblade - технологическая компания AeroVironment, - вероятно, очень рассчитывала на востребованность своих дронов на украинском театре военных действий, который заметно схлопывается, и, вероятно, потребность в поставках в ближайшее время значительно сократится. Обещанные 6 000 единиц в год надо куда-то девать - и вот же гениальное решение - их интеграция на башни танков Abrams в рамках договоренностей с руководством General Dynamics Land Systems", - добавил он.

Вместе с тем эксперт подчеркнул, что представленная модификация Abrams демонстрирует новую тенденцию на универсализацию наземных платформ и их оснащение дронами различного типа с целью как повышения оперативной осведомленности экипажа, так и увеличения ударной мощи и дальнобойности самой бронетехники.

Также, по его словам, очевидна и тенденция на удешевление массового и оперативного производства военной техники, поскольку это отвечает требованиям военного времени. Эксперт подчеркнул, что "дорогостоящий и неповоротливый" Abrams не соответствует данной тенденции, что делает его во многом "уходящей технологией".