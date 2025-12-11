Группировка "Юг" за сутки уничтожила пять пунктов управления БПЛА ВСУ

Противник также лишился 5 антенн связи, 7 наземных робототехнических комплексов и 20 блиндажей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Войска беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили за сутки пять пунктов управления дронами и семь наземных робототехнических комплексов ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

"Войсками беспилотных систем группировки на краматорском, константиновском и северском направлениях уничтожены 5 антенн связи, 5 пунктов управления БПЛА, 7 наземных робототехнических комплексов и 20 блиндажей ВСУ", - сказал Астафьев.