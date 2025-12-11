ВС РФ ночью уничтожили опорный пункт ВСУ на харьковском направлении

Российские военнослужащие использовали для этого тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки войск "Север" уничтожил скопление живой силы подразделения ВСУ на харьковском направлении в ночное время. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В ходе разведывательных мероприятий подразделением войск беспилотных систем были обнаружены скопления живой силы противника. Координаты целей были оперативно переданы расчету. "Военнослужащие РХБ защиты 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север", используя тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек", нанесли удары по опорным пунктам и укрытиям ВСУ", - говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули эффективность использования ТОС-1А "Солнцепек". "Попадая в цель, термобарический снаряд распыляет, а затем воспламеняет взрывоопасную смесь. Температура несколько тысяч градусов плюс избыточное давление уничтожают все живое", - отметили в ведомстве.