Расчеты БПЛА "Центра" уничтожили живую силу ВСУ под Красноармейском
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Дроноводы подразделений войск беспилотных систем Центральной группировки войск уничтожили личный состав противника на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Расчеты войск беспилотных систем в составе группировки войск "Центр" уничтожили живую силу формирований ВСУ на красноармейском направлении СВО", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что операторы БПЛА группировки поддерживают действия штурмовых подразделений, в круглосуточном режиме точечными ударами нарушая логистические маршруты и пресекая ротации разрозненных групп украинских боевиков. Слаженная боевая работа создает условия для эффективного уничтожения заблокированной группировки ВСУ в соседнем с Красноармейском Димитрове, сковывая действия противника на данном направлении.