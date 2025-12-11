ВСУ потеряли пункт управления БПЛА и до 12 военных в зоне действия "Юга"

ВС РФ существенно затруднили ротацию сил противника

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Расчеты войск беспилотных систем Добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА, бронемашину производства США и около 12 человек личного состава. Об этом рассказали в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Расчеты FPV-дронов подразделения войск беспилотных систем, выполняющие задачи в составе отряда "БАРС-31" Добровольческого корпуса Южной группировки войск, обнаружили и вывели из строя пункт связи и управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. Также добровольцами уничтожен бронетранспортер американского производства International MaххPro, в котором находились до 12 украинских националистов", - следует из сообщения оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что слаженные действия бойцов добровольческого корпуса позволили существенно затруднить ротацию сил противника, снизить активность работы его расчетов БПЛА на славянско-краматорском направлении и поддержать продвижение российских штурмовых групп на этом участке фронта.