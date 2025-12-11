Расчеты БПЛА "Востока" уничтожили миномет, технику и станцию Starlink ВСУ
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Подразделения беспилотных систем Восточной группировки войск за минувшие сутки уничтожили девять пунктов управления БПЛА, миномет, два квадроцикла, три пункта боепитания и станцию спутниковой связи Starlink. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.
"В течение суток противник потерял девять пунктов управления беспилотной авиацией и склад боеприпасов. Операторами беспилотных летательных аппаратов подразделений беспилотных систем группировки уничтожены миномет, два квадроцикла, три пункта боепитания и станция спутниковой связи Starlink", - сказал офицер.
Ранее в Минобороны сообщили, что потери ВСУ от действий группировки войск "Восток" за сутки составили до 220 военнослужащих, бронетранспортер М1117, 2 боевые бронированные машины Humvee и "Козак", буксируемую гаубицу М777, 8 автомобилей.