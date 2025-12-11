Ростех рассказал, как "Земледелие" "работает за шиворот" ВСУ

Инженерная система дистанционного минирования обеспечивает прикрытие переднего края, сводя практически на нет попытки наступательного маневра неприятеля, отметили в госкорпорации

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Инженерная система дистанционного минирования (ИСДМ) "Земледелие" обеспечивает прикрытие переднего края, сводя практически на нет попытки наступательного маневра противника. Об этом сообщили в Ростехе.

"В зоне СВО комплексы "Земледелие" активно применяются инженерными подразделениями как при наступлении наших войск, так и при обороне. Во время наступления минно-взрывные заграждения "обнуляют" логистику противника, препятствуя подвозу боеприпасов, ротации личного состава, отступлению. Военные называют это "работать за шиворот". При обороне ИСДМ обеспечивает прикрытие переднего края, сводя практически на нет попытки наступательного маневра неприятеля", - сказали в Ростехе.

Мощности противотанковых мин достаточно, чтобы серьезно повредить немецкий танк Leopard или американскую БМП Bradley. Подобные случаи неоднократно фиксировались, напомнили в Ростехе. Затем эта техника добивалась FPV-дронами. "Таким образом, "Земледелие" усиливает как оборонительный, так и наступательный потенциал российской армии", - подчеркнули в госкорпорации.

Система "Земледелие" позволяет за несколько минут залпом доставить сотни программируемых противопехотных и противотанковых мин в зону площадью в несколько футбольных полей, в том числе и в тылу противника. Она может быстро выходить на позицию и стремительно ее покидать после выполнения боевого задания благодаря надежной и маневренной колесной базе.

Система автоматизирует подготовку полетного задания, программирование боеприпасов и отправляет залп по расчетным точкам. Координаты падения фиксируются на электронной карте и передаются командованию. Мины могут самоликвидироваться или деактивироваться по заданному времени, что облегчает расчистку территории после окончания боевых действий.

В состав "Земледелия" входят боевая машина на колесном шасси повышенной грузоподъемности с колесной формулой 8*8, транспортно-заряжающая машина, а также транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов.