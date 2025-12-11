ВС РФ ведут бои в южной части Константиновки

Как заявил командующий Южной группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев, 4-я отдельная мотострелковая бригада завершила освобождение Иванополья и приступила к ведению штурмовых действий в южных кварталах Константиновки

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские войска ведут штурмовые действия в южных кварталах населенного пункта Константиновка в ДНР. Об этом сообщил командующий Южной группировкой войск генерал-лейтенант Сергей Медведев в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

Он отметил, что Южная группировка войск в соответствии с замыслом специальной военной операции продолжает выполнять задачи по освобождению северной части Донецкой Народной Республики.

"На краматорско-дружсковском направлении соединения и воинские части группировки ведут наступление на широком фронте, сосредотачивая основные усилия на освобождении населенного пункта Константиновка. <…> 4-я отдельная мотострелковая бригада завершила освобождение населенного пункта Иванополье и приступила к ведению штурмовых действий в южных кварталах населенного пункта Константиновка", - сказал он.