МО РФ показало первые кадры из освобожденного Северска
Редакция сайта ТАСС
15:02
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры из освобожденного города Северск Донецкой Народной Республики.
На предоставленных ведомством кадрах видно, как после зачистки города от ВСУ, военнослужащие 6-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск проводят подомовой обход многоквартирных домов и частного сектора с целью оказания медицинской помощи мирным жителям, оставшимся в городе.