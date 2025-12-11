Путин после совещания по СВО намерен отдельно поговорить с Герасимовым
Редакция сайта ТАСС
14:50
обновлено 15:06
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания о текущей ситуации в зоне СВО планирует еще отдельно переговорить с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
"Валерий Васильевич, мы с вами еще свяжемся и переговорим", - обратился Путин к Герасимову, завершая совещание.
Начальник Генштаба и несколько других военачальников участвовали в мероприятии по видеосвязи. Путин объяснил это тем, что все работают "на своих местах". Очно в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денис Пирогов.