Путин после совещания по СВО намерен отдельно поговорить с Герасимовым

Начальник Генштаба и несколько других военачальников участвовали в мероприятии по видеосвязи

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что после совещания о текущей ситуации в зоне СВО планирует еще отдельно переговорить с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Валерий Васильевич, мы с вами еще свяжемся и переговорим", - обратился Путин к Герасимову, завершая совещание.

Начальник Генштаба и несколько других военачальников участвовали в мероприятии по видеосвязи. Путин объяснил это тем, что все работают "на своих местах". Очно в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денис Пирогов.