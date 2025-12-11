"Работаем каждый на своем месте". Путин о формате совещания по СВО

Все военачальники на встрече находились на своих местах и сделали свои доклады по ВКС, отметил глава государства

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во время совещания по ситуации в зоне СВО отметил, что все военачальники на встрече находились на своих местах и сделали свои доклады по ВКС.

"Хочу отметить, что сегодня мы работаем каждый на своем месте. Каждый на своем месте: начальник Генерального штаба, командующий группировкой, командующий армией", - сказал Путин.

Он обратил внимание, что на встрече присутствовал еще один участник - командир 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денис Пирогов. Офицер работал на совещании вместе с президентом, из кабинета главы государства в Кремле.