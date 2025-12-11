Путин отдельно поговорил в Кремле с командиром 123-й мотострелковой бригады

Президент России попросил Дениса Пирогова рассказать подробнее о том, как шла боевая работа

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после совещания о текущей обстановке в зоне СВО отдельно побеседовал с командиром 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денисом Пироговым.

"Мы переговорим еще с командиром бригады. Я попрошу, чтобы он поподробнее рассказал о том, как шла боевая работа и как вы оцениваете ситуацию прямо сейчас", - сказал глава государства.

Путин участвовал в мероприятии из Кремля, с ним в кабинете находился Пирогов. Другие участники докладывали по видеосвязи.