Путин отдельно поговорил в Кремле с командиром 123-й мотострелковой бригады
15:31
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после совещания о текущей обстановке в зоне СВО отдельно побеседовал с командиром 123-й мотострелковой бригады Южной группировки войск Денисом Пироговым.
"Мы переговорим еще с командиром бригады. Я попрошу, чтобы он поподробнее рассказал о том, как шла боевая работа и как вы оцениваете ситуацию прямо сейчас", - сказал глава государства.
Путин участвовал в мероприятии из Кремля, с ним в кабинете находился Пирогов. Другие участники докладывали по видеосвязи.