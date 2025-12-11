ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Бойцы РФ ведут бои за Новопавловку в Днепропетровской области

Соединения группировки войск "Южная" успешно продвигаются в Днепропетровскую область, подчеркнул начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" ведут бои по освобождению населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.

"Кроме того, соединения группировки [войск "Южная"] успешно продвигаются в Днепропетровскую область, и ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка", - сказал Герасимов. 

