Бойцы РФ ведут бои за Новопавловку в Днепропетровской области
Редакция сайта ТАСС
15:34
МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Российские военнослужащие группировки войск "Южная" ведут бои по освобождению населенного пункта Новопавловка в Днепропетровской области. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе верховному главнокомандующему, президенту России Владимиру Путину.
"Кроме того, соединения группировки [войск "Южная"] успешно продвигаются в Днепропетровскую область, и ведутся бои по освобождению населенного пункта Новопавловка", - сказал Герасимов.